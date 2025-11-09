Мужчине почти полностью отрезало кисть руки диском пилорамы в Пятигорске

В Пятигорске хирурги успешно пришили мужчине почти отрезанную диском пилорамы кисть руки. Об этом сообщает ГКБ города.

Инцидент произошел на производстве — 45-летний мужчина получил травму диском пилорамы, он практически полностью отрезал ему кисть руки. После обращения в отделение травматологии и ортопедии пациенту провели необходимые анализы и немедленно доставили в операционную.

Операция по реплантации длилась почти четыре часа — врачи восстановили мышцы, нервы и сосуды поврежденной конечности. По словам травматолога-ортопеда, успеху вмешательства способствовали своевременная доставка пациента в пределах десяти часов и ровная линия разреза без размозжения тканей. Двигательные функции пальцев удалось восстановить, пациенту предстоит период реабилитации.

Ранее россиянин распорол себе руку, открывая консервы по просьбе жены.