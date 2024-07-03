В Новосибирске спасателям пришлось вырезать голову ребенка из горшка

В Новосибирске спасателям пришлось вырезать полуторагодовалого ребенка из пластикового горшка. Об этом сообщается в Telegram-канале «Спасатели МААС».

Новосибирские спасатели помогли полуторагодовалому ребенку снять с шеи стульчик от детского горшка. В экстренные службы обратилась мать мальчика, которая сообщила, что ребенок играл с горшком и застрял в нем головой.

Попытки снять конструкцию самостоятельно не увенчались успехом. Спасатели при помощи ножниц аккуратно разрезали пластиковый предмет и передали ребенка родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Кореневском районе Курской области помощь спасателей потребовалась ребенку, застрявшему в автомате с жевательной резинкой. Маленький мальчик решил достать из автомата жевательную резинку, засунул в механизм руку и застрял. Выбраться из ловушки самостоятельно у ребенка не получилось, на место были вызваны спасатели. Специалисты пожарной части с помощью инструментов разжали отверстие для выдачи жвачки и освободили руку мальчика.

Ранее в Башкирии ребенка зажало бетонной плитой во дворе дома.