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В Новосибирске женщина порезала палец до кости, застряв рукой в блендере

В Новосибирске спасли женщину, рука которой застряла в блендере

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Телеграм-канал «СПАСАТЕЛИ МАСС»

Помощь спасателей потребовалась жительнице Новосибирска, которая получила травму руки, когда пользовалась блендером. Об этом сообщается в Telegram- канале муниципальной аварийно-спасательной службы.

Инцидент произошел 13 декабря. В экстренные службы обратилась жительница Новосибирска с серьезной травмой руки. Палец руки россиянки попал в венчик блендера, острый металл рассек палец до кости с обеих сторон.

Прибывшие на вызов спасатели специальным инструментом перекусили прутья венчика и освободили палец. Пострадавшую передали бригаде врачей скорой помощи. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге маленький ребенок перемолол пальцы в блендере, оставшись без присмотра. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетнего открытые переломы фаланг пальцев, а также рубленые раны. Мальчика направили в хирургическое отделение больницы.

Ранее в Новосибирске спасателям пришлось вырезать голову ребенка из горшка.

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