Губернатор Тульской области рассказал о ликвидации последствий в Куркине

Губернатор Миляев: после взрыва в Куркине жители двух подъездов вернулись домой

В Тульской области в поселке Куркино завершили работы по разбору завалов первого подъезда пострадавшего от взрыва бытового газа многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, объекты обрушившихся конструкций, которые представляли опасность для жителей, были демонтированы.

«Во втором и третьем подъездах восстановлено водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение», — заявил губернатор.

Миляев добавил, что работники газовой службы продолжают осмотр внутриквартирного оборудования для восстановления газоснабжения. Он отметил, что жильцы второго и третьего подъездов возвращаются домой.

К текущему моменту, четыре человека, которые пострадали в результате инцидента, находятся в больнице и получают необходимое лечение.

Вечером 8 ноября спасатели завершили разборы завалов дома №10 на улице Ленина. Были разрушены торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых два сотрудника газовой службы.

По факту обрушения возбудили уголовное дело.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее очевидцы рассказывали, что при взрыве в доме в Куркино из окна вылетела женщина.