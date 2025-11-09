На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Володин раскрыл главный секрет долголетия

Володин согласился с выводами ИИ о влиянии стресса на продолжительность жизни
true
true
true
close
РИА Новости

Выводы искусственного интеллекта (ИИ) о том, что главным условием долголетия является низкий уровень хронического стресса, верны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Володин подчеркнул, что человек не проживет 140 лет, если каждый раз просыпается с мыслью «опять этот день». По мнению Володина, можно все «правильно» делать, заниматься спортом, соблюдать диету и пить витамины, но это не даст результатов, если жить «чужой жизнью».

«Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить», — написал Володин.

Также он объяснил, что подразумевал ИИ под термином «хронический стресс». Он считает, что это не нервная работа или финансовые трудности, а внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Володин отметил, что при высоком уровне кортизола разрушается все: сосуды, мозг, иммунитет.

До этого ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что умные люди живут дольше. Специалисты проанализировали данные геномных исследований более 12 тысяч человек, у которых в детстве измеряли интеллект, и почти 390 тысяч участников, чьих родителей оценивали по продолжительности жизни.

Результаты показали, что генетическая корреляция между интеллектом и долголетием составляет 0,35, то есть примерно треть генов, влияющих на умственные способности, также связана с продолжительностью жизни. Наследуемость интеллекта оценили в 27%, а долголетия — в 29%.

Ранее отец Маска решил увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами