Володин раскрыл главный секрет долголетия

Выводы искусственного интеллекта (ИИ) о том, что главным условием долголетия является низкий уровень хронического стресса, верны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Володин подчеркнул, что человек не проживет 140 лет, если каждый раз просыпается с мыслью «опять этот день». По мнению Володина, можно все «правильно» делать, заниматься спортом, соблюдать диету и пить витамины, но это не даст результатов, если жить «чужой жизнью».

«Долголетие — это результат настоящей, полной жизни здесь и сейчас, в которой хочется жить», — написал Володин.

Также он объяснил, что подразумевал ИИ под термином «хронический стресс». Он считает, что это не нервная работа или финансовые трудности, а внутренний конфликт между тем, кто вы есть, и тем, кем пытаетесь казаться. Володин отметил, что при высоком уровне кортизола разрушается все: сосуды, мозг, иммунитет.

До этого ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что умные люди живут дольше. Специалисты проанализировали данные геномных исследований более 12 тысяч человек, у которых в детстве измеряли интеллект, и почти 390 тысяч участников, чьих родителей оценивали по продолжительности жизни.

Результаты показали, что генетическая корреляция между интеллектом и долголетием составляет 0,35, то есть примерно треть генов, влияющих на умственные способности, также связана с продолжительностью жизни. Наследуемость интеллекта оценили в 27%, а долголетия — в 29%.

Ранее отец Маска решил увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет.