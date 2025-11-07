На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как закатывать грибы, чтобы не заразиться ботулизмом

Врач Соломатина: грибы перед закруткой необходимо несколько раз вываривать
Чтобы не допустить размножения ботулотоксина, грибы перед закаткой в банки необходимо тщательно подготовить. В частности, до консервации их нужно несколько раз выварить. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-диетолог Елена Соломатина. При этом, по ее словам, у каждого вида грибов есть свои особенности и требования к подготовке.

«Грибы очень пористые, в них могут остаться грязь и почва. После того, как грибы закрутили в банку, они находятся в безвоздушной среде. В почве могут находиться клостридии или их споры, которые выделяют ботулотоксин», — предупредила специалист.

Она добавила, что в целом среда, в которой хранятся консервированные продукты, идеально подходит для размножения этих бактерий. Это может привести к заражению ботулизмом — крайне опасным заболеванием.

Руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова до этого говорила, что грибы следует собирать вдали от свалок, фабрик или дорог, где те могут впитать токсины и тяжелые металлы. Кроме того, предпочтение лучше отдавать молодым грибам, поскольку они еще не успели вобрать в себя вредные вещества.

Ранее врач назвала самый опасный симптом при отравлении грибами.

