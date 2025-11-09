На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две большие собаки набросились на женщину с таксой в Ленобласти

78.ru: в Ленобласти две большие собаки набросились на женщину с таксой
Shutterstock

В Ленинградской области на женщину и ее таксу набросились две большие собаки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда женщина со своим питомцем гуляла в СНТ «Северное» в Новом Токсово. В этот момент на них накинулись две большие собаки, одна из которых была овчаркой. Владельцы агрессивных животных оттащили своих питомцев, а после этого скрылись с места происшествия.

Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей обработали раны на руках. А ее таксе потребовалась операция в ветеринарной клинике Нового Девяткино, которая обошлась в 40 тысяч рублей. Теперь животное восстанавливается в домашних условиях. Пострадавшая женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ранее бездомная собака искусала за ногу российского школьника, шедшего на уроки.

