Россиянам назвали семь самых распространенных тем объявлений мошенников

МВД: мошенники чаще всего создают поддельные объявления на семь тем
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники чаще всего используют темы финансовых услуг, ЖКХ, работы, жилья при создании поддельных объявлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, одной из наиболее распространенных тем для мошеннических услуг стали финансовые услуги. Здесь злоумышленники могут предлагать быстрые займы, выгодные инвестиции, списание кредитов и так далее.

Также мошенники часто затрагивают темы работы и подработки, предлагая легкий заработок и быстрые деньги, отметили в МВД. Еще одной популярной темой в ведомстве назвали услуги ЖКХ — поддельные объявления о проверке счетчиков, сантехнических или электромонтажных работах.

Кроме того, злоумышленники в своих объявлениях затрагивают тему жилья. Для обмана мошенники предлагают аренду по заниженной цене или срочную продажу. В МВД добавили, что в некоторых объявлениях речь может идти о продаже товаров по ценам ниже рыночных.

По информации министерства, в объявлениях мошенники могут распространять информацию о социальных услугах, в частности, помощь пенсионерам, оформление субсидий и так далее. Листовки с QR-кодами также часто используются в поддельных объявлениях, подчеркнули в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о новой схеме аферистов с виртуальной кредиткой.

