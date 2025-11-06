Россиянам рассказали, как мошенники взламывают бытовые устройства

Количество успешных взломов через уязвимые программы и «умные» гаджеты на рабочих местах в России выросло на 124% за девять месяцев 2025 года по данным RTM Group. Подобные инциденты зафиксированы более чем в 300 компаниях — киберпреступники все чаще проникают в корпоративные сети через бытовые устройства.

Как объяснили специалисты Пермского Политеха, даже обычная кружка с подогревом может стать частью кибератаки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Современные «умные» кружки подключаются к Wi-Fi или Bluetooth, автоматически обновляют прошивку и синхронизируются со смартфоном через приложение. Это удобно, но делает их частью экосистемы «Интернета вещей» (IoT) — множества устройств, обменивающихся данными без участия человека.

«Кофеварка, запускающаяся по сигналу будильника, кроссовки, отправляющие статистику на часы, или кружка, которая держит температуру напитка — все это удобно, но несет риски, — отметил доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук Даниил Курушин. —

IoT-девайсы становятся потенциальными «вратами» в сеть предприятия».

По словам эксперта, наиболее уязвимы устройства с GSM-модулем и Wi-Fi-подключением. Первые могут передавать геолокацию, превращаясь в инструмент слежки. Вторые часто используют стандартные пароли и не поддерживают сложную аутентификацию, что позволяет хакеру проникнуть в корпоративную сеть.

«Достаточно взломать кружку, подключенную к офисному Wi-Fi, чтобы получить доступ к компьютерам и другим устройствам. Их можно перепрограммировать и включить в бот-сети — «армии» зараженных приборов, используемых для DDoS-атак на сайты и серверы», — объяснил доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ Антон Каменских.

Подобные сценарии не новы: кибератаки уже проводятся через портативные колонки, зарядные станции и даже «умные» лампы. Производители часто экономят на защите, чтобы удешевить устройство.

«Любой подключенный к интернету прибор может «слить» данные — иногда это информация о привычках пользователя, которую собирают маркетинговые компании, а иногда — сведения, представляющие интерес для злоумышленников», — пояснил Курушин.

Эксперты советуют пользователям соблюдать простые меры кибербезопасности: менять стандартные пароли на уникальные и сложные, использовать гостевую сеть Wi-Fi для «умных» устройств, чтобы изолировать их от компьютеров, проверять, какие разрешения запрашивает приложение — если оно требует доступ к микрофону или контактам, это тревожный сигнал.

Ранее россиянам раскрыли секрет хранения яблок до весны.