В России хотят ограничить выдачу банковских карт

Госдума до конца года примет закон об ограничении числа банковских карт, выдаваемых одному человеку. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — уточнил депутат.

Аксаков добавил, что также планируется ограничить количество банковских карт, которые человек может получить в одном банке. Речь идет о пяти штуках, заявил он.

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. По ее словам, эти ограничения не затронут обычных граждан, поскольку обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт.

Набиуллина подчеркнула, что эта мера нужна для борьбы с «дропами» (подставные лица) или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками средства. По словам главы ЦБ, среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, которые не понимают, что их втянули в мошенничество.

