На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят ограничить выдачу банковских карт

Аксаков: в Госдуме хотят ограничить число банковских карт на человека до 20 штук
true
true
true
close
Shutterstock

Госдума до конца года примет закон об ограничении числа банковских карт, выдаваемых одному человеку. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — уточнил депутат.

Аксаков добавил, что также планируется ограничить количество банковских карт, которые человек может получить в одном банке. Речь идет о пяти штуках, заявил он.

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформить на одного человека. По ее словам, эти ограничения не затронут обычных граждан, поскольку обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт.

Набиуллина подчеркнула, что эта мера нужна для борьбы с «дропами» (подставные лица) или посредниками, которые помогают выводить и обналичивать похищенные мошенниками средства. По словам главы ЦБ, среди «дропов» есть много подростков и молодых людей, которые не понимают, что их втянули в мошенничество.

Ранее россиянам рассказали о минусе самозапрета на выдачу кредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами