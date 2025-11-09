На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Корее затонуло китайское судно, на борту которого находились 11 человек

«Рёнхап»: три человека пропали после переворачивания судна в Южной Корее
Depositphotos

Китайское рыболовецкое судно перевернулось и затонуло у юго-западного острова Гагео в Южной Корее. Об этом пишет «Рёнхап».

По данным агентства, всего на борту находились 11 членов экипажа. Шестерых из них подобрало другое китайское судно, в момент происшествия оказавшееся поблизости. Впоследствии сотрудники береговой охраны Южной Кореи нашли двух моряков, у которых остановилось сердце. Их доставили в больницу. Еще троих человек спасти не удалось.

В статье уточняется, что ЧП произошло в международных водах на расстоянии около 80 км от острова Гагео. Сотрудники южнокорейских профильных служб в сотрудничестве с китайскими коллегами продолжают поисковую операцию на месте происшествия.

9 ноября Южная транспортная прокуратура сообщила, что в акватории реки Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода «Клавдия» и «Опал». В результате инцидента никто не пострадал, также удалось избежать разлива нефтепродуктов. Тем не менее сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры организовали проверку по факту случившегося, им предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.

Ранее в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и катер.

