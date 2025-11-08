На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Под Екатеринбургом ликвидировано открытое горение на складе стройматериалов

Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе со стройматериалами
Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе со стройматериалами в поселке Медный. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Пост ведомства опубликован в 22:50. В нем уточняется, что сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Возгорание на Медной улице началось вечером на территории промышленной площадки. Там вспыхнуло здание со стройматериалами. Огонь распространился на площади в 800 кв. м. К его тушению привлекли 40 пожарных и 12 единиц техники.

СМИ писали, что существовала угроза распространения огня на соседние здания. А местные жители рассказали, что загоревшийся склад находится на выезде из поселка. Они ощущали жар пламени в сотнях метров от горящей постройки.

Три дня назад загорелся склад по адресу улица Привокзальная, 4 в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площадь 1,6 тыс. кв. м. К его тушению привлекли 110 пожарных и 37 единиц техники, в том числе поезд и катер «Вьюн».

Ранее сгорел один из старейших монастырей картезианцев.

