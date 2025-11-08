Под Екатеринбургом ликвидировано открытое горение на складе стройматериалов

Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе со стройматериалами

Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складе со стройматериалами в поселке Медный. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Пост ведомства опубликован в 22:50. В нем уточняется, что сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции.

Возгорание на Медной улице началось вечером на территории промышленной площадки. Там вспыхнуло здание со стройматериалами. Огонь распространился на площади в 800 кв. м. К его тушению привлекли 40 пожарных и 12 единиц техники.

СМИ писали, что существовала угроза распространения огня на соседние здания. А местные жители рассказали, что загоревшийся склад находится на выезде из поселка. Они ощущали жар пламени в сотнях метров от горящей постройки.

Три дня назад загорелся склад по адресу улица Привокзальная, 4 в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площадь 1,6 тыс. кв. м. К его тушению привлекли 110 пожарных и 37 единиц техники, в том числе поезд и катер «Вьюн».

Ранее сгорел один из старейших монастырей картезианцев.