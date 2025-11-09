Юрист Манджиева: на даче нельзя строить автомастерские, отели и рестораны

Россиянам нельзя строить на территории своих дач автомастерские, отели и рестораны. Об этом агентству «Прайм» сообщила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

Эксперт отметила, что для определения строительства разрешенных объектов следует заказать выписку из ГПЗУ, в которой будут указаны доступные постройки. По ее словам, дачные участки предполагают строительство садового домика или жилого дома, которые отличаются юридическим статусом. Также на такой территории можно построить гараж, баню и другие хозяйственные постройки.

«Строить нельзя иные объекты, например гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и так далее. Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и т.п.» — сказала Манджиева.

Юрист добавила, что за нарушения владельцев участков могут привлечь к административной и уголовной ответственности с последующим изъятием земли.

В июле юристка «Легес Бюро» Наталия Скрябина сообщила, что привлечение мигрантов без патента к ремонту на даче грозит штрафом в размере 5 тыс. рублей. Проверить эти документы можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД.

