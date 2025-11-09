В трех регионах России объявили ракетную опасность

В Брянской, Орловской и Тульской областях объявлена ракетная опасность. Об этом в Telegram-каналах сообщили губернаторы Александр Богомаз, Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

О ракетной опасности в Брянской области стало известно в 4:55 мск, в Орловской — в 4:56 мск, а в Тульской — в 4:52 мск.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ракетной опасности в регионе.

Вечером 8 ноября Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили над регионами страны 15 беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 мск до 23:00 мск.

Ранее тысячи жителей Белгородской области оказались без света из-за атаки ВСУ.