Синоптики назвали дату начала метеорологической зимы в Москве и Подмосковье

Праздничные ноябрьские выходные в столичном регионе выдались аномально теплыми и сырыми. Такая погода сохранится до конца текущей недели, а с 10 ноября начнет стремительно холодать, к середине месяца сформируется снежный покров, регион окутают морозы, рассказали синоптики 360.ru.

Как отметил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, автовладельцам следует поспешить с заменой колес – шиномонтаж лучше успеть посетить до 10 ноября, так как с этого дня погода начнет быстро меняться, столбики термометров поползут к нулевой отметке.

С ночи 11 ноября прогнозируется период с отрицательными температурами в ночные и дневные часы, согласился с ним синоптик и военный метеоролог Александр Ильин.

«Уже подморозит, затем 12-го днем морозы сохранятся слабые, числа до 16-17-го продержится слабоморозная погода», — добавил он.

Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, а дожди сменятся на мокрый снег. С 13 ноября, по словам Тишковца, начнет устанавливаться снежный покров, к 15-16 ноября он достигнет высоты в 3-5 см.

«По ночам в столице ожидаются морозы до -1 … -6, днем будет около нуля. То есть к середине ноября в Москве наступит метеорологическая зима», — пояснил синоптик.

В Московской области, по его словам, местами 11 ноября пройдет снег, который с учетом похолодания не будет таять. А вот после 17 ноября может вновь потеплеть, температура воздуха перешагнет через нулевую отметку и достигнет слабоположительных показателей.

До этого Александр Ильин отметил, что жителям европейской части России не нужно бояться раньше времени прогнозов о предстоящей аномально холодной зиме, так как пока точность таких прогнозов невысока. При этом он согласился, что предстоящей зимой точно выпадет больше снега, будут морозы – сначала небольшие, потом сильные и продолжительные. Однако кратковременные оттепели также периодически будут возвращаться, заключил синоптик.

