В Свердловской области большегруз протаранил шесть грузовиков на парковке

На трассе Екатеринбург — Пермь произошла массовая авария с восемью грузовиками

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства массовой аварии с участием восьми машин. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Инцидент произошел на 332-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика на скорости влетел в ехавший впереди большегруз. После этого первый участник аварии съехал в кювет, вылетел на придорожную парковку и протаранил шесть грузовых машин.

«В ходе происшествия люди не пострадали. Всем транспортным средствам причинены механические повреждения», – сообщается в публикации.

На кадрах с места видно, что у одного из автомобилей снесло часть кабины. Детали транспортных средств разлетелись по парковке.

В беседе с сотрудниками правоохранительных органов 39-летний водитель заявил, что не смог остановиться из-за неисправности. Специалисты проверят эту версию.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства аварии.

Ранее семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Курской области.