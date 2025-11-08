В США заявили, что в Финляндии бункеры переоборудовали в аквапарки и картинги

NYT: в Финляндии вспомнили о бомбоубежищах из-за якобы российской угрозы

Жители Финляндии вспомнили о бомбоубежищах на фоне заявлений о якобы российской угрозе. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: «Где мое убежище?», — говорится в материале.

По данным издания, подобные настроения возникли на фоне переживаний правительства Финляндии из-за конфликта на территории Украины и частных высказываний президента страны Александра Стубба о якобы российской угрозе.

Журналисты отметили, что всего в Хельсинки оборудовано около 5,5 тысячи гражданских бомбоубежищ. Из них примерно 50 служат в качестве скейт-парков, картинговых трасс, аквапарков, парковок и так далее, следует из материала.

В октябре министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поприветствовала новые санкции против Москвы, но призвала усилить давление на Россию, чтобы изменить «имперские расчеты». По ее словам, шаги США и Европы по рестрикциям являются «чрезвычайно важными».

