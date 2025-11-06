Так называемая «российская угроза» является искусственно созданной проблемой, и Западу необходимо оставить Россию в покое. Об этом пишет словацкое издание Slovo.

По словам автора статьи, русских имеют полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не желают отказываться от своей независимости и не отдают РФ на «разграбление».

В публикации отмечается, что Российская Федерация начала специальную военную операцию (СВО) на Украине в ответ на многочисленные и систематические угрозы и провокации со стороны Запада.

«А Запад это интерпретирует как «российскую угрозу». Теперь она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов», — подчеркивается в материале.

По мнению автора, членам западного «суперкласса» дурно от одной мысли, что им придется отказаться от конфликтной и агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа». Из-за этих «жутких перспектив они не могут ни есть, ни спать», добавил он.

6 ноября директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Запад всегда хотел уничтожить Россию, однако ничем хорошим это для него не закончится.

