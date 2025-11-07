Хинштейн сообщил о последствиях атаки дронов на Рыльск

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о высокой активности украинских дронов в районе города Рыльска. По его словам, атаки начались ранним утром.

По данным главы региона, один из беспилотников упал на территорию частного домовладения, повредив забор и автомобиль.

Из-за ударов по объектам энергетики в Рыльске и пригородных районах возникли перебои с электроснабжением. Без света остались около 17 тыс. человек, в том числе жители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов. Хинштейн уточнил, что аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам, как только позволит обстановка.

Активность беспилотников, по данным властей, также отмечается в Малогеушевском, Никольниковском и Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. Губернатор призвал местных жителей сохранять осторожность и соблюдать меры безопасности.

На днях украинские военнослужащие нанесли удар по подстанции в слободе Белая в Курской области. Как рассказал губернатор региона, ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание предохранителей на трансформаторе, семь населенных пунктов временно были обесточены. При этом энергетики оперативно устранили проблему и восстановили подачу электроснабжения.

Ранее в Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ.