На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн сообщил о последствиях атаки дронов на Рыльск

Хинштейн: украинские беспилотники повредили дома и авто в Рыльске
true
true
true
close
Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о высокой активности украинских дронов в районе города Рыльска. По его словам, атаки начались ранним утром.

По данным главы региона, один из беспилотников упал на территорию частного домовладения, повредив забор и автомобиль.

Из-за ударов по объектам энергетики в Рыльске и пригородных районах возникли перебои с электроснабжением. Без света остались около 17 тыс. человек, в том числе жители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов. Хинштейн уточнил, что аварийные бригады смогут приступить к восстановительным работам, как только позволит обстановка.

Активность беспилотников, по данным властей, также отмечается в Малогеушевском, Никольниковском и Октябрьском сельсоветах, а также в населенных пунктах Беловского района. Губернатор призвал местных жителей сохранять осторожность и соблюдать меры безопасности.

На днях украинские военнослужащие нанесли удар по подстанции в слободе Белая в Курской области. Как рассказал губернатор региона, ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат. В результате произошло возгорание предохранителей на трансформаторе, семь населенных пунктов временно были обесточены. При этом энергетики оперативно устранили проблему и восстановили подачу электроснабжения.

Ранее в Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами