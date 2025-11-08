В Москве задержали критиковавшего муфтият Дагестана религиозного лидера

В Москве задержали религиозного лидера из Дагестана Ахмата Батлухского. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии республики Дагестан Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По данным ОНК, проповедник был задержан в аэропорту Москвы по обвинению в клевете и уже доставлен в аэропорт Махачкалы, откуда его повезли в местное полицейское отделение.

Ахмад Батлухский в своем Telegram-канале активно выступает с критикой муфтията Дагестана. Полиция Махачкалы объявила его в розыск за клевету еще в мае 2025 года, о чем он сам не преминул рассказать своим подписчикам.

В июле 2024 года религиозный деятель привел скриншот переписки своего племянника с неизвестными, которые угрожали ему похищением. На этом фоне он сообщал, что стал реже высказываться в интернете, однако у него есть некоторые серьезные планы, разглашение которых может помешать их осуществлению.

Ранее муфтият Дагестана назвал дезинформацией сообщения о запрете шахмат в республике.