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Муфтият Дагестана опроверг информацию о запрете шахмат в республике

Муфтият Дагестана назвал дезинформацией сообщения о запрете шахмат в республике
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Shutterstock

Муфтият Дагестана опроверг распространившуюся в соцсетях информацию о запрете шахмат в республике. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале религиозной организации.

«Муфтият не издавал фетву с подобным содержанием и рассматривает публикацию как попытку провокации», — говорится в публикации.

В сегменте социальных сетей Дагестана распространяется якобы «указ» главы республики Сергея Меликова о запрете игры в шахматы на территории региона «в целях исполнения решения совета алимов муфтията Республики Дагестан», а также якобы письмо муфтията руководителям региональной шахматной федерации и шахматных школ с требованием закрыть все шахматные секции, отменить турниры и другие мероприятия.

В мае сообщалось, что министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана официально запретило шахматы в стране. Журналисты добавили, что министерство уже распустило Афганскую шахматную федерацию. При этом решение о разрешении этого вида спорта будет принято после того, как власти страны найдут ответы на религиозные вопросы.

Ранее в Афганистане студентам запретили ехать на учебу в Россию.

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