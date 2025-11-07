На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке уровень сейсмичности вновь вырос до экстремального

ТАСС: геофизики сообщили о 30 афтершоках на Камчатке за неделю
true
true
true
close
Игорь Носов/РИА Новости

Афтершоковая активность после мощного землетрясения 30 июля продолжает фиксироваться на Камчатке. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

За последнюю неделю уровень сейсмичности региона повысился с высокого до экстремально высокого.

В службе уточнили, что землетрясение сопровождается серией афтершоков, интенсивность которых постепенно снижается. За неделю специалисты зарегистрировали 30 ощутимых подземных толчков, из них 19 были зафиксированы в Петропавловске-Камчатском. Самое сильное сейсмособытие произошло 31 октября и достигло мощности до пяти баллов.

В Геофизической службе добавили, что уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции вновь достиг экстремальных значений.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно.

Ранее на Филиппинах землетрясение разрушило храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами