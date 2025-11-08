В Таиланде в отель с россиянами заползла опасная змея

SHOT: в Таиланде в отель с россиянами приползла королевская кобра

В Таиланде в отель, где отдыхают россияне, заползла королевская кобра. Последствия ее укуса могут стать фатальным, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточнили туристы, речь идет об отеле Nai Yang Beach Resort в Пхукете.

«Отдыхающие ее увидели прямо возле лифтов корпуса. Они сразу обратились к администрации отеля, сотрудники которой засыпали змею жёлтым порошком. Всех туристов на время отогнали от места встречи с коброй», — говорится в материале.

Туристы из-за «незваной гостьи» боятся ходить по газонам и советуют не бронировать номера на первом этаже.

Отмечается, что молодые особи могут быть очень агрессивными, а укус королевской кобры крайне опасен из-за нейротоксичного яда, который может вызвать паралич дыхательной мускулатуры, если не будет оказана немедленная медицинская помощь с введением противоядия.

До этого сообщалось, что на Шри-Ланке двухметровые змеи заполонили отели и вызывают страх у отдыхающих российских туристов. По словам туристов, змеи выползают из джунглей, занимают лежаки на территории отелей, передвигаются рядом с виллами и отдыхают на пляжах. Местные жители игнорируют их присутствие и не предпринимают мер, тогда как гости часто начинают паниковать при виде этих крупных рептилий.

