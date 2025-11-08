В Белгородской области нашли снаряды времен ВОВ

В Белгородской области взрывотехники ликвидировали три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Там уточнили, что их обнаружили в поселках Прохоровка и Чернянка.

3 сентября в Санкт-Петербурге в трех разных местах тоже нашли снаряды времен Великой Отечественной войны. Группы разминирования выезжали для обследования потенциально опасных находок в Приморском, Московском и Петродворцовом районах.

На Собственном проспекте в Петергофе была обнаружена 50-миллиметровая минометная мина, на строительной площадке на Пулковском шоссе — 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, а в Удельном парке — 82-миллиметровая минометная мина. Специалисты изъяли все боеприпасы и вывезли их для уничтожения в условиях полигона. Взрывотехники подтвердили подлинность и опасность найденных предметов.

Ранее в Москве у военного госпиталя нашли гранату иностранного образца.