В Сербии задержали лиц, связанных с делом о «приезжих снайперах»

В Сербии задержали лиц, связанных со снайперами, которых упоминал Вучич
Darko Vojinovic/AP

Полиция Сербии совместно с Агентством безопасности и информации (БИА, контрразведка) задержали ряд лиц, имеющих отношение к делу о «приезжих снайперах», о которых ранее упоминал президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сербского МВД.

«В рамках совместных действий МВД и БИА в нескольких местах: в Белграде, Зворнике, Баня-Луке задержаны несколько лиц, которые связаны с делом, известным как «приезжие снайперы». Компетентные органы продолжают интенсивную работу над выяснением обстоятельств по делу», — говорится в сообщении.

4 ноября, комментируя протесты, связанные с годовщиной трагического обрушения на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, Вучич заявил о проведении правоохранительными органами трехдневной операции по поиску двух приезжих снайперов в Белграде. По его информации, цели и источники финансирования этих лиц установлены.

Волна протестов в Сербии, инициированная студентами и оппозиционными силами, началась в 2024 году после инцидента с обрушением навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.

Ранее Вучич заявил, что власти Сербии пойдут навстречу протестующим и проведут выборы раньше.

