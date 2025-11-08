В Болгарии призвали обеспечить работу НПЗ «Лукойл»

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выразила обеспокоенность по поводу функционирования нефтеперерабатывающего завода «Лукойл нефтохим Бургас», подчеркнув необходимость обеспечения его стабильной работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-президента.

«В случае потери НПЗ в Бургасе Болгария окажется в исключительно трудной ситуации. Необходимо обеспечить безопасность поставок и возможность для переработки и производства нефтяных продуктов», — подчеркнула Йотова, добавив, что завод является структурно-определяющим предприятием, которое имеет важное значение не только для Болгарии, но и для всего региона.

По ее словам, на заводе работают тысячи людей.

Заявление было сделано на фоне трудностей, с которыми столкнулась компания «Лукойл» в Болгарии после введения санкций со стороны США. Йотова указала на упущенное время со стороны правительства Болгарии, которое, по ее мнению, не смогло своевременно отреагировать на возникшую ситуацию.

Ранее сообщалось, что Болгария планирует ввести внешнее управление над НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе.