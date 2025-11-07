На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Болгария планирует ввести внешнее управление над НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе

Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе
true
true
true
close
Stoyan Nenov/Reuters

Депутаты правящей коалиции Болгарии инициировали процедурные поправки в законодательство, которые предоставят правительству страны назначить специального управляющего в компаниях, эксплуатирующих объекты критической инфраструктуры. Данный шаг позволит запустить процесс установления контроля над нефтеперерабатывающим заводом »ЛУКОЙЛа» в Бургасе, сообщило агентство Bloomberg.

Согласно новым правилам, назначенный управляющий получит право контролировать пакет акций предприятия и начнет подготовку к смене собственника.

«Санкции, наложенные на активы «ЛУКОЙЛа», фактически приведут к остановке работы НПЗ «Нефтохим» в Бургасе. Законопроект позволит специальному коммерческому управляющему эффективно продолжать абсолютно всю деятельность НПЗ и других объектов «ЛУКОЙЛа» в Болгарии после 21 ноября», когда санкции вступят в силу в полном объеме», — отмечается в публикации.

Накануне Парламент Болгарии на экстренном заседании преодолел вето, наложенное президентом Руменом Радевым, на законопроект об инвестициях. Этот документ, среди прочего, регулирует условия потенциальной продажи активов российской компании «Лукойл» на территории республики.

Ранее экономист назвал возможных покупателей активов «Лукойла» за рубежом.

