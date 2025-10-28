Нелегал расправился с подростком, напал на его сестру и пытался изнасиловать их мать

В американском штате Кентукки мужчину арестовали за нападение на сожительницу и ее детей. Об этом сообщает The Express.

36-летний мужчина попытался изнасиловать свою возлюбленную в квартире, где проживала семья, но женщина стала активно сопротивляться. Во время конфликта он укусил пострадавшую и повредил ей руку.

Заметив, что мать в беде, на помощь ей выбежал 15-летний сын. Он бросился к родительнице, но вскоре получил три выстрела из пистолета мужчины. Во время стрельбы также пострадала младшая сестра школьника.

Пострадавшую девочку отправили в больницу, подростка спасти не удалось.

На данный момент стрелок находится под стражей. Известно, что он находился в стране нелегально. Мужчина является уроженцем Мексики и с 2021 года трижды пытался попасть в США, в том же году ему это удалось.

Вскоре арестованного могут депортировать на родину.

