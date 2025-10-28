На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нелегал расправился с подростком, напал на его сестру и пытался изнасиловать их мать

В США мигрант пытался изнасиловать женщину и погубил ее сына
true
true
true
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В американском штате Кентукки мужчину арестовали за нападение на сожительницу и ее детей. Об этом сообщает The Express.

36-летний мужчина попытался изнасиловать свою возлюбленную в квартире, где проживала семья, но женщина стала активно сопротивляться. Во время конфликта он укусил пострадавшую и повредил ей руку.

Заметив, что мать в беде, на помощь ей выбежал 15-летний сын. Он бросился к родительнице, но вскоре получил три выстрела из пистолета мужчины. Во время стрельбы также пострадала младшая сестра школьника.

Пострадавшую девочку отправили в больницу, подростка спасти не удалось.

На данный момент стрелок находится под стражей. Известно, что он находился в стране нелегально. Мужчина является уроженцем Мексики и с 2021 года трижды пытался попасть в США, в том же году ему это удалось.

Вскоре арестованного могут депортировать на родину.

Ранее праздник выпускников в университете США закончился стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами