Границу Украины закрыли для граждан и автомобилей

Через границу Украины прекратили пропускать граждан и автомобили. Об этом сообщает в Telegram-канале госпогранслужба республики.

В посте уточняется, что движение приостановлено в обоих направлениях. Оно связано со сбоем в работе базы данных таможни. Из-за этого сотрудники ведомства временно не могут оформить въезд и выезд украинцев и транспортных средств в страну и из нее. В госпогранслужбе попросили учитывать эту информацию при планировании путешествия.

В августе Украина начала выпускать за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, первые военнообязанные без промедления покинули страну. Для выезда им был необходим военно-учетный документ — либо в бумажной, либо в электронной форме. Действие нововведения, по словам премьера Юлии Свириденко, распространилось и на уже находящихся за рубежом молодых людей. При этом украинские СМИ предположили, что послабления могут быть связаны с намерением властей ужесточить мобилизацию.

Ранее украинка попыталась вывезти почти $1 млн в Румынию под капотом Mercedes.