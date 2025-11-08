На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге девочка вышла за мороженым и лишила родителей 700 тысяч рублей

В Петербурге школьница вышла за мороженым и отдала мошенникам 700 тысяч рублей
true
true
true
close
Shutterstock

Школьница из Петербурга поверила мошенникам, и, выполнив все их требования, лишила родителей 700 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, 12-летняя девочка попросила у матери банковскую карту, после чего отправилась за мороженым. Спустя некоторое время родительница заметила сообщения о снятии со счета крупной суммы, а до дочери она дозвониться не могла.

Позже у родителей стали требовать 300 тысяч рублей за то, чтобы отпустить девочку. Они также отправляли им видео, на которых школьница едет в машине.

«Почти сразу после этого девочка все же объявилась – она позвонила папе и попросила забрать ее с Московского проспекта», – сообщается в публикации.

К этому моменту мать уже позвонила в полицию, а ее муж – написал заявление.

Как рассказала сама пострадавшая, неизвестные убедили ее взять карту матери и снять деньги в банке. После этого она села в вызванное аферистами такси, в пункте назначения дождалась курьера и передала ему средства. После этого она снова села в машину, которая остановилась на Московском проспекте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент аферистов ищут.

Ранее в Карелии запуганный подросток оформил кредит и сбежал из дома из-за мошенников.

