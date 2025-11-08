В Петербурге девочка вышла за мороженым и лишила родителей 700 тысяч рублей

В Петербурге школьница вышла за мороженым и отдала мошенникам 700 тысяч рублей

Школьница из Петербурга поверила мошенникам, и, выполнив все их требования, лишила родителей 700 тысяч рублей. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, 12-летняя девочка попросила у матери банковскую карту, после чего отправилась за мороженым. Спустя некоторое время родительница заметила сообщения о снятии со счета крупной суммы, а до дочери она дозвониться не могла.

Позже у родителей стали требовать 300 тысяч рублей за то, чтобы отпустить девочку. Они также отправляли им видео, на которых школьница едет в машине.

«Почти сразу после этого девочка все же объявилась – она позвонила папе и попросила забрать ее с Московского проспекта», – сообщается в публикации.

К этому моменту мать уже позвонила в полицию, а ее муж – написал заявление.

Как рассказала сама пострадавшая, неизвестные убедили ее взять карту матери и снять деньги в банке. После этого она села в вызванное аферистами такси, в пункте назначения дождалась курьера и передала ему средства. После этого она снова села в машину, которая остановилась на Московском проспекте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент аферистов ищут.

