На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о росте антиукраинских настроений в Польше

Трухачев: в Польше звучат призывы отправить украинских беженцев на фронт
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

В Польше стали чаще фиксироваться призывы отправить украинских беженцев домой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, радикально настроенные поляки набрасываются на граждан Украины, требуя «валить на фронт». Кроме того, они жгут автомобили с украинскими номерами.

РИА Новости указывает, что за последние два года полиция страны зафиксировала рост числа подобных преступлений на национальной почве.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает, что официально Варшава будет поддерживать Киев, однако на бытовом уровне ситуация выглядит противоположно. По его словам, небогатые поляки не в восторге от перспектив делить бюджетные средства с украинцами вместо того, чтобы «отправить их на войну с общим экзистенциальным врагом — Россией».

6 ноября польское издание Onet со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что количество преступлений, совершенных в Польше против украинцев на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года увеличилось более чем на 66%.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами