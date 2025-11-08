Стало известно о росте антиукраинских настроений в Польше

В Польше стали чаще фиксироваться призывы отправить украинских беженцев домой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, радикально настроенные поляки набрасываются на граждан Украины, требуя «валить на фронт». Кроме того, они жгут автомобили с украинскими номерами.

РИА Новости указывает, что за последние два года полиция страны зафиксировала рост числа подобных преступлений на национальной почве.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев считает, что официально Варшава будет поддерживать Киев, однако на бытовом уровне ситуация выглядит противоположно. По его словам, небогатые поляки не в восторге от перспектив делить бюджетные средства с украинцами вместо того, чтобы «отправить их на войну с общим экзистенциальным врагом — Россией».

6 ноября польское издание Onet со ссылкой на данные местной полиции сообщило, что количество преступлений, совершенных в Польше против украинцев на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости, за последние два года увеличилось более чем на 66%.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.