Во Владивостоке водитель вцепился девушке в горло из-за парковки, и это попало на видео

Во Владивостоке водитель схватил девушку за горло из-за места на парковке

Во Владивостоке женщина подала заявление в полицию после конфликта с соседом. Об этом сообщает Svodka25.

Инцидент произошел на улице Спиридонова. По данным Telegram-канала, местный житель напал на пострадавшую из-за места на парковке. На кадрах с места заметно, как он схватил соседку за шею и начал трясти.

«Пережал горло, причинив пострадавшей побои и сильную физическую боль», – сообщается в публикации.

Рядом находились местные жители, которые отпугнули мужчину. Известно, что перед применением физической силы мужчина разбил о ее автомобиль яйцо.

Причиной произошедшего стало парковочное место. Агрессор якобы считает конкретный участок своим, поэтому не дает никому из соседей занимать его.

