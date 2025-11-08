На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке водитель вцепился девушке в горло из-за парковки, и это попало на видео

Во Владивостоке женщина подала заявление в полицию после конфликта с соседом. Об этом сообщает Svodka25.

Инцидент произошел на улице Спиридонова. По данным Telegram-канала, местный житель напал на пострадавшую из-за места на парковке. На кадрах с места заметно, как он схватил соседку за шею и начал трясти.

«Пережал горло, причинив пострадавшей побои и сильную физическую боль», – сообщается в публикации.

Рядом находились местные жители, которые отпугнули мужчину. Известно, что перед применением физической силы мужчина разбил о ее автомобиль яйцо.

Причиной произошедшего стало парковочное место. Агрессор якобы считает конкретный участок своим, поэтому не дает никому из соседей занимать его.

До этого в Уфе машина, стоявшая без водителя на парковке, устроила ДТП. Минивэн скатился на дорогу, где в этот момент находились несколько автомобилей. Только врезавшись в припаркованный фургон, он остановился.

Ранее на Кубани мужчина угнал у коллеги авто с парковки, пока тот был в туалете, и устроил ДТП.

