На Кубани мужчина угнал у коллеги авто, пока тот был в туалете, и устроил ДТП

В Краснодаре мужчина угнал у коллеги авто, пока тот был в туалете, и устроил ДТП
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре мужчина угнал машину коллеги, пока тот отошел по нужде, и попал в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полицию обратился владелец угнанного авто. Мужчина рассказал, что вместе с коллегой распивал алкоголь в офисе на Шоссе Нефтяников. После этого он спустился на парковку, оставил ключ от машины на бордюре, а сам отправился в туалет. По возвращении свой автомобиль он не обнаружил.

Правоохранители установили, что пока потерпевший отошел, его 27-летний коллега сел за руль и отправился кататься. На улице Свободы нарушитель попал в ДТП и был задержан сотрудниками ДПС.

Он признался в содеянном и пояснил, что взял машину коллеги, чтобы «прокатиться по городу». Авто изъяли у угонщика и вернули владельцу.

Ранее под Калининградом 18-летний юноша вскрыл и завел чужую машину отверткой, чтобы покататься по городу.

