На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о новой схеме аферистов с виртуальной кредиткой

МВД сообщило о новой схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты
true
true
true
close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники придумали очередную схему обмана для хищения средств россиян — через оформление виртуальной кредитной карты. Об этом сообщает ТАСС.

«Так, аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию», — говорится в материале.

В итоге, личные данные граждан попадают к мошенникам.

Правоохранители предупреждают: не стоит верить в обещания «одобрить кредит почти всем» или переводить предоплату до получения кредита. Также в ведомстве советуют не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

До этого сообщалось, что мошенники от лица сотрудников налоговой инспекции обманывают россиян, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Злоумышленник заявляет, что у человека якобы имеется неучтенный доход за 2024 год, а это может отрицательно сказаться на его налоговой истории. Чтобы «исправить» ситуацию, предлагается посетить территориальную инспекцию, а для записи на прием необходимо назвать код из СМС.

Ранее российская пенсионерка подсунула курьеру мошенников муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами