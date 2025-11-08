Россиян предупредили о новой схеме аферистов с виртуальной кредиткой

Мошенники придумали очередную схему обмана для хищения средств россиян — через оформление виртуальной кредитной карты. Об этом сообщает ТАСС.

«Так, аферисты предлагают кредит с большим лимитом, обещая его одобрить почти всем, включая пенсионеров и людей с плохой кредитной историей. Для этого они предлагают зарегистрироваться на сайте, заполнить там анкету с личными данными и оплатить комиссию», — говорится в материале.

В итоге, личные данные граждан попадают к мошенникам.

Правоохранители предупреждают: не стоит верить в обещания «одобрить кредит почти всем» или переводить предоплату до получения кредита. Также в ведомстве советуют не вводить личные данные на подозрительных сайтах.

До этого сообщалось, что мошенники от лица сотрудников налоговой инспекции обманывают россиян, сообщая о якобы негативной налоговой истории из-за неучтенного дохода. Злоумышленник заявляет, что у человека якобы имеется неучтенный доход за 2024 год, а это может отрицательно сказаться на его налоговой истории. Чтобы «исправить» ситуацию, предлагается посетить территориальную инспекцию, а для записи на прием необходимо назвать код из СМС.

Ранее российская пенсионерка подсунула курьеру мошенников муляжи купюр вместо 1,7 млн рублей.