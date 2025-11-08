В Узбекистане за наемничество осужден мужчина, участвовавший в СВО

В Узбекистане мужчина, участвовавший в спецоперации РФ, получил три года колонии

Суд по уголовным делам Папского района Наманганской области Узбекистана приговорил 50-летнего гражданина страны к 3 году и 1 месяцу лишения свободы за участие в специальной военной операции на стороне Россииы. Об это сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статьям 154 (Наемничество) и 154-1 (Поступление, вербовка на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции или иные подобные органы иностранных государств) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Согласно судебным документам, в апреле текущего года фигурант прибыл в Россию на заработки, позже он заключил контракт с Минобороны России. В мае после прохождения военной подготовки узбекистанец попал в зону боевых действий, где был ранен.

В июне мужчина проходил лечение, получил отпуск и вернулся в Узбекистан, где по собственной воле обратился в правоохранительные органы, передав контракт, жетон и другие документы.

Установлено, что гражданин получил от Минобороны России 1 млн рублей за службу в Вооруженных силах, часть этих денег он потратил на собственные нужды, оставшуюся часть — на лечение в России.

Ранее в Узбекистане мужчина, участвовавший в спецоперации, получил три года колонии.