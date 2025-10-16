На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Узбекистане мужчина, участвовавший в спецоперации, получил три года колонии

ТАСС: в Узбекистане осудили мужчину, участвовавшего в СВО
В Узбекистане мужчину, проходившего службу в зоне проведения СВО, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Так, суд Джизакской области признал фигуранта виновным по статье 154 (наемничество) и части 2 статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Республики.

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 1 (один) месяц <...>. Наказание отбывать в колониях общего режима», — сказано в копии приговора, имеющийся в распоряжении редакции.

Из материалов дела следует, что мужчина приехал в Россию на заработки два года назад, а потом заключил контракт с Минобороны РФ, его направили на службу водителем.

Спустя несколько месяцев подготовки подсудимого направили в зону СВО. В его обязанности входила доставка топлива и продовольствия, без участия непосредственно в боевых действиях, следует из материалов дела.

Прошлой весной он получил российское гражданство, купил квартиру и пошел работать на стройку. В итоге, он снова заключил контракт с Минобороны и занимался охраной дронов. После ранения и восстановления в госпитале, мужчина вернулся на родину, где его задержали правоохранители.

В материалах дела также сказано, что мужчина повредил свой загранпаспорт и оформил гражлансктво РФ, не обращаясь с заявлением о выходе из гражданства Узбекистана в официальные органы страны.

Ранее ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен наемника из Колумбии.

