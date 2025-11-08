В Новосибирске иностранец без прав сбил ребенка, девочка в больнице

В Новосибирске девочка пострадала в аварии с ехавшим по встречке водителем

В Новосибирске произошла авария с участием ребенка. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным Telegram-канала, водитель двигался по встречной полосе и столкнул ребенка. На кадрах с места инцидента заметно, как взрослый со школьницей выходит на дорогу, но спустя пару секунд машина задевает девочку и та падает на заснеженный асфальт. Сам водитель тем временем поехал дальше.

В результате пострадавшая получила ушибы, ей понадобилась помощь медиков в больнице.

Полицейские задержали водителя, им оказался 36-летний иностранец. В отношении мужчины составили пять административных протоколов. По данным kp.ru, среди них – проезд на красный и управление автомобилем без прав.

До этого в Ижевске пьяный водитель машины сбил школьника на питбайке. Молодой человек получил травмы, его направили в больницу. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина за рулем автомобиля был пьян, у подростка прав не было.

Ранее в Тюменской области две женщины попали под поезд, одна из них не выжила.