Видео: пьяный водитель сбил питбайкера в Ижевске, школьник в больнице

В Ижевске на видео попало, как школьник отлетел от удара Renault Logan

В Ленинском районе Ижевска пьяный водитель Renault Logan спровоцировал аварию с питбайком. Об этом сообщает Telegram-канал Ижевск с огоньком».

«По предварительным данным Госавтоинспекции Удмуртии, 33-летний водитель легкового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Поворачивая налево, он не уступил дорогу двухколесному транспорту, в результате чего случилось столкновение», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как питбайк на большой скорости врезается в легковой автомобиль на повороте, от удара школьник отлетает в сторону. На записи также заметно, что в момент столкновения транспортные средства получили повреждения.

По информации канала, за рулем питбайка был 15-летний подросток, у которого не было прав на управление транспортом. В результате столкновения школьник получил травмы. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Ранее последние секунды жизни водителя и пассажирки Lada попали на видео в момент жесткого ДТП.