Школьник изнасиловал девочек и избежал срока из-за связей отца

В США изнасиловавший девочек подросток не попал в тюрьму из-за связей отца
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Подросток из США избежал тюремного наказания за изнасилование двух школьниц. Об этом сообщает People со ссылкой на местные СМИ.

По данным изданий, Джесси Батлер надругался над девушками и наносил им побои. При этом среди обвинений также фигурирует изнасилование с применением посторонних предметов. Возраст пострадавших не уточняется.

На момент совершения преступления молодому человеку было 17 лет, но изначально обвинения ему были предъявлены как взрослому. Позже его судили как несовершеннолетнего. Сам Батлер не стал оспаривать часть пунктов обвинения.

В рамках закона юноша мог получить 78 лет тюрьмы, но суд отправил его на общественные работы и обязал посещать психотерапевта. Ему смягчили приговор якобы благодаря соглашению о признании вины.

Семьи пострадавших недовольны таким решением. По словам адвокатов, школьник смог избежать наказания из-за связей отца, так как тот был директором, обеспечивавшим деятельность футбольной команды местного университета, и был достаточно известен в городе.

Местное сообщество протестует против мягкого приговора.

Ранее в Индии группа мужчин два дня насиловала 13-летнюю девочку.

