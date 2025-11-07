В Индии группа мужчин два дня насиловала 13-летнюю девочку

В Индии трое мужчин заманили 13-летнюю семиклассницу в отель и двое суток насиловали ее. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в городе Лакхнау. Школьница познакомилась с будущим насильником в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и согласилась встретиться с ним. Во время встречи мужчина пригласил девочку «покататься» на его автомобиле вместе с двумя его друзьями и привез ее в отель, где преступники избили ребенка и надругались над ней.

По прошествии двух дней девочку высадили около ее дома, а затем пригрозили распространить снятые в процессе изнасилования видеоматериалы с ней в сети. Когда родители спросили у пострадавшей, где она была, она заплакала и рассказала о пережитом. После этого мать девочки подала заявление в полицию, упомянув об избиении и угрозах.

Двоих соучастников преступления уже задержали, третьего, основного фигуранта дела об изнасиловании, который и заманил ребенка в отель, продолжают искать.

Ранее суд в Индии вынес приговор мужчине и родственнику его жены, которые изнасиловали несовершеннолетнюю и шантажировали ее с помощью видео.