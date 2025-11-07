На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали российские дроны причиной изменения вида боевых действий в мире

Военкор Focus Хабер: БПЛА РФ сделали поле боя прозрачным, а НАТО — уязвимым
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские БПЛА сделали поле боя «прозрачным», что создает угрозу для НАТО и стран Западной Европы. Об этом написал немецкий военкор Ибрагим Хабер в статье для Focus.

«Российские беспилотники фундаментально изменили характер конфликта навсегда, потому что они делают поле боя более прозрачным», — подчеркнул он.

Чтобы придать больше яркости своим словам, военкор рассказал о пережитом опыте нахождения на позициях ВСУ во время атаки российских дронов. По словам мужчины, в тот момент он был готов расстаться с жизнью.

Хабер подчеркнул, что сейчас странам НАТО не хватает современных технологий в сфере БПЛА, а развитие ВПК идет «не в том направлении».

«Мы не готовы защищаться прямо сейчас. Мы не сможем устоять, если сотни российских дальнобойных беспилотников вылетят в сторону Западной Европы», — подчеркнул он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил США украинские технологии в сфере БПЛА в обмен на военную помощь. Президент США Дональд Трамп выразил интерес к украинским БПЛА, но навстречу Киеву не пошел.

Ранее Зеленский назвал российские БПЛА более опасными, чем баллистические ракеты.

