В России не поддержали идею депутатов запретить вход с собаками во все учреждения

В Госдуме предложили официально запретить вход с собаками в магазины, учреждения общепита, школы, больницы и поликлиники. Однако это излишняя мера – большинство жителей присутствие собак не напрягает, а ответственные владельцы не станут оставлять питомцев на улице без крайней нужды даже на короткое время, заявил 360.ru зоопсихолог и ветеринарный врач Мирослав Волков.

«Я считаю, что, если зайти в магазин и спросить 10 или 100 человек или весь день там стоять и спрашивать, насколько напрягает какая-нибудь собачка, которая зашла в магазин, мне кажется, никто об этом даже не задумывается до того момента, как мы этот вопрос задали, а половина будет даже и рада. Аллергия не так работает», — подчеркнул специалист.

Он предупредил, что владельцы собак не согласятся просто так оставлять их на улице. Причем намного безопаснее для россиян присутствие хозяина рядом, так как если собака остается одна, то она может испугаться, и в случае, если к ней потянется ребенок, даже при наличии намордника может его поцарапать или ударить головой, считает Волков. Он назвал эту инициативу абсурдной, добавив, что, в то же время, согласен с запретом на вход животных в кафе и рестораны.

Напомним, депутат Нина Останина сообщила, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете владельцам собак заходить с ними в магазины, учреждения культуры, образования, поликлиники и аптеки. Она отметила, что ее коллеги также предложили ввести ряд дополнительных ограничений для владельцев собак. В частности, речь идет о запрете загрязнения животными мест общего пользования в многоквартирных домах — подъездов, лифтов, лестничных клеток, а также детских и спортивных площадок.

Комментируя эту идею в беседе с «Газетой.Ru», зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что оснований вводить такую меру нет, 57% российских семей — владельцы домашних животных, и не хотят с ними расставаться. Люди стараются как можно больше путешествовать со своими питомцами, на фоне чего перевозчики расширяют возможности для поездок с животными, гостиницы чаще стали предоставлять возможность заселиться со своим питомцем и так далее. Парламентарий подчеркнул, что pet-friendly политика по отношению к посетителям увеличивает прибыль бизнеса.

