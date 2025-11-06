Исполнительницу Мэйби Бэйби внесли в базу «Миротворца»

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу исполнительницу Викторию Лысюк, известную под псевдонимом Мэйби Бэйби. Об этом сообщает РИА Новости.

В качестве повода приводится информация о том, что Лысюк в День народного единства отправила гуманитарную помощь российским военным.

4 ноября в Telegram-канале «Молодежь ЛДПР» сообщалось, что на концерте в честь Дня народного единства председатель партии Леонид Эдуардович Слуцкий с Мэйби Бэйби вместе отправили гуманитарную помощь.

До этого СМИ писали, что концертный тур Мэйби Бэйби могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии. Издание «Абзац» со ссылкой на неподтвержденный источник, в частности, утверждало, что Лысюк внесли в список нежелательных артистов из-за негативного влияния на молодежь.

В начале октября депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что оценку творчеству Лысюк должны дать правоохранительные органы. Романов отметил, что направит обращение в полицию о необходимости проверки песен Мэйби Бэйби, если ему поступит соответствующее обращение от избирателей.

Ранее Мэйби Бэйби ответила на обвинения в пропаганде ЛГБТ.