Мастер спорта избила девушку в столичном спортзале за то, что она «заняла ее место»

В Москве мастер спорта избила девушку в спортзале
Telegram-канал «Mash»

В Москве конфликт девушек в спортзале закончился избиением. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в одном из столичных спортивных залов. Предварительно, во время тренировки к девушке подбежала мастер спорта по пауэрлифтингу с требованием освободить место, которое она выразила в нецензурной форме. Между ними произошел словесный конфликт, и в какой-то момент спортсменка применила физическую силу — поставила оппонентку на колени и вырвала ей волосы.

Супруг агрессорши наблюдал за происходящим, не вмешиваясь. Подвергшаяся нападению девушка написала заявление в полицию.

До этого в Тюмени мужчину задержали после избиения девушки из-за отказа знакомиться. Злоумышленник сознался в содеянном.

Ранее жестоко избивший девочку-подростка сибиряк отделался штрафом.

