Диетолог объяснила, чем полезен рис и как его правильно употреблять

Рис является источником углеводов, одним из тех продуктов, которые включают в рацион миллионы людей по всему миру. Существуют множество видов риса: белый, коричневый, а также сорта арборио и басмати. Каждый из этих видов обладает уникальными свойствами, которые по-разному влияют на организм человека, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, эндокринолог сети «Поликлиника.ру» Наталия Шведова.

«Коричневый рис — наиболее полезный, так как в нем содержатся клетчатка, витамины и минералы (магний, фолиевая кислота, железо). Регулярное употребление такого риса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, поддерживает уровень глюкозы в крови. Отсутствие глютена в коричневом рисе позволяет использовать его в рационе людям с целиакией. Однако важно помнить, что коричневый рис содержит мышьяк. Его незначительная концентрация не вредит организму, но специалисты рекомендуют соблюдать правила приготовления риса: промывать, замачивать крупу, использовать фильтрованную воду при варке», — объяснила она.

Белый рис имеет более высокий гликемический индекс по сравнению с коричневым. Его употребление может вызвать незначительные резкие скачки сахара в крови, особенно у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Тем не менее, белый рис легко усваивается, он полезен для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. В белом рисе содержится небольшое количество клетчатки, у него мягкая текстура, которая не раздражает кишечник.

Исторически, рис сыграл важную роль в научных открытиях. Витамин тиамин, который был обнаружен благодаря изучению рафинированного риса, стал спасением для многих пациентов, страдающих болезнью Бери-бери и синдромом Верника-Корсакова. Открытие было сделано голландским врачом К. Эйкманом, который получил Нобелевскую премию за свои исследования.

«Чтобы рис оставался полезным продуктом, важно соблюдать рекомендации по его хранению. Белый рис можно хранить при комнатной температуре в герметичной упаковке. Коричневый рис, более подверженный прогорканию из-за высокого содержания жиров, лучше держать в холодильнике или морозильной камере.

При приготовлении рекомендовано комбинировать рис с другими продуктами, такими как овощи, бобовые, мясо. Это позволит избежать дефицита питательных веществ и сделать рацион более разнообразным», — сказала врач.

Ранее были названы популярные повседневные продукты, замедляющие метаболизм.