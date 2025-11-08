На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ночные рабочие сообщения могут разрушить вашу карьеру, заявила психолог

Психолог Ульянова: ночные ответы на рабочие сообщения вредят карьере
Shutterstock

Многие думают, что если ответить на срочное письмо от босса или коллеги посреди ночи, то это покажет ответственность и преданность делу. Но на самом деле такая привычка тихо подтачивает не только здоровье, но и шансы на продвижение по службе, заявила в беседе с «Газетой.Ru» Екатерина Ульянова, психолог.

«Когда вы вместо того, чтобы спать, хватаете телефон и отвечаете на рабочие чаты, вы фактически насилуете свой организм. Тело не рассчитано на такую нагрузку, и последствия накапливаются постепенно», — объяснила она.

По словам психолога, сначала страдает гормональный баланс. Тот синий свет от экрана блокирует мелатонин — это гормон, который помогает нам засыпать. Без него сон выходит какой-то рваный, организм не отдыхает как следует. Плюс ко всему, кортизол — гормон стресса — начинает вести себя странно: вместо того чтобы бодрить по утрам, он только усиливает ночную тревогу.

«Далее идет истощение психики. Ночью мозг должен разбираться с дневным стрессом, перезагружаться в глубоком сне. А если вы его заставляете работать, то напряжение копится, и вот уже выгорание, тревога или просто апатия на подходе. Утром голова как в тумане, раздражаетесь по пустякам, и все откладываете на потом — классика», — рассказала психолог.

И наконец, падают когнитивные способности. Недосып бьет по памяти, вниманию и реакции. Ошибки пропускаешь, решения принимаешь неверные, креативность на нуле. На работе такой человек не просто тормозит — он может стать настоящей проблемой для команды, особенно если от него зависит точность.

«Но дело не только в здоровье. Эти ночные сообщения еще и посылают коллегам и начальству неправильные сигналы о вас как о специалисте», — отметила эксперт.

Сигнал первый: «У меня нет границ». Вы показываете, что ваше время, здоровье и личная жизнь — ерунда. Это не выглядит как энтузиазм, а скорее как то, что вы не уважаете себя и не умеете планировать.

Сигнал второй: «Я боюсь за свое место». Часто это читается как неуверенность. Настоящий профессионал знает, что его ценят за результаты днем, а не за то, что он на связи 24/7, сказала психолог.

Сигнал третий: «Со мной можно не церемониться». Если вы стираете границы, то открываете дверь для эксплуатации. Ответили в воскресенье? Тогда почему не загрузить вас в пятницу вечером? Вы сами создаете такую атмосферу, где вашим временем пренебрегают, отметила эксперт.

«В итоге вместо героя вы становитесь тем, кого легко заменить, и о продвижении можно забыть», — сказала она.

По словам психолога, это можно исправить. Главное — понять, что ваша ценность в экспертизе и результатах, а не в скорости ответа ночью.

«Если мысли не дают уснуть, напишите ответ, но используйте отложенную отправку — пусть уйдет утром, в 8:30 или 9:00. Так вы выглядите собранным, а не отчаянным. И обязательно выключайте уведомления после работы — режим «Не беспокоить» спасет от соблазнов. Можно поговорить с шефом о том, когда вас можно беспокоить по-настоящему срочно. Если ночная работа — это норма (например, из-за часовых поясов), то оформите это официально: гибкий график, отгулы или доплата. Не давайте хаосу рулить вашей жизнью», — резюмировала она.

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.

