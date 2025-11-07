На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивец жестоко избил знакомого в Нижегородской области

В Нижегородской области мужчина из-за ревности жестоко избил знакомого
close
Depositphotos

В Нижегородской области ревность толкнула мужчину на жестокое избиение, пострадавший не выжил. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ноябре текущего года в квартире дома на улице Горького Семеновского муниципального округа. По версии следствия, мужчина поссорился со знакомым на почве ревности и жестоко избил его. В результате пострадавший не выжил.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемого задержали, в суд направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются.

До этого ревнивый россиянин подкараулил и жестоко избил нового возлюбленного своей бывшей. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными телесными повреждениями.

Ранее россиянин избил жену и выбил ей ногой зубы из-за ревности.

