На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушка стала фигуранткой дела, подобрав 40 тысяч рублей в подмосковном магазине

В Подмосковье девушка стала фигуранткой дела, подобрав пачку денег в магазине
true
true
true
close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 26-летняя девушка попала под уголовное дело, подобрав в магазине пачку денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в помещении торговой точки, где девушка подняла с пола пачку денег — около 40 тысяч рублей. Она заявила кассиру, что это ее средства, после чего покинула магазин.

Однако вскоре в магазин вернулась настоящая владелица денег и вызвала на место полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемую — она не успела потратить похищенное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

До этого москвич нашел на улице пакет с деньгами и попал под статью. Он потратил все, а именно 1,6 млн рублей, на собственные нужды.

Ранее в Ярославле таксист украл у пассажира 132 тысячи рублей из кошелька.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами