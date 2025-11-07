Девушка стала фигуранткой дела, подобрав 40 тысяч рублей в подмосковном магазине

В Подмосковье 26-летняя девушка попала под уголовное дело, подобрав в магазине пачку денег. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Инцидент произошел в помещении торговой точки, где девушка подняла с пола пачку денег — около 40 тысяч рублей. Она заявила кассиру, что это ее средства, после чего покинула магазин.

Однако вскоре в магазин вернулась настоящая владелица денег и вызвала на место полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемую — она не успела потратить похищенное. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

До этого москвич нашел на улице пакет с деньгами и попал под статью. Он потратил все, а именно 1,6 млн рублей, на собственные нужды.

Ранее в Ярославле таксист украл у пассажира 132 тысячи рублей из кошелька.