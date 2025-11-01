Всероссийские спортивные соревнования для ветеранов СВО пройдут в ноябре

В России в ноябре состоятся два крупных спортивных события всероссийского масштаба для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили участники круглого стола на тему «Реабилитация ветеранов СВО через спорт», организованного в рамках чемпионата «Абилимпикс».

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что занятия физкультурой и спортом – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов с инвалидностью.

«Сегодня уже более 2500 ветеранов СВО регулярно занимаются спортом. Наша задача – создать для этого возможности на территории всей страны, в том числе в малых населенных пунктах», — сказала она.

Соревнования «Кубок Защитников Отечества», организуемые фондом совместно с Министерством спорта, Паралимпийским комитетом и региональными властями, проводятся с 2023 года. В 2025 году уже прошли четыре межрегиональных этапа, охвативших разные федеральные округа. В марте в Ханты-Мансийске состоялся первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Всего за год проведено около 100 официальных физкультурно-спортивных мероприятий для ветеранов СВО.

В рамках форума «Россия – спортивная держава» в Самаре с 4 по 7 ноября пройдут соревнования по плаванию. Более 100 ветеранов примут участие в заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. По словам организаторов, это позволит привлечь внимание к возможностям адаптивного спорта и популяризовать его среди ветеранов.

С 16 по 20 ноября в Калуге состоится Кубок по волейболу сидя. Этот игровой вид спорта активно развивается благодаря сотрудничеству фонда «Защитники Отечества» с Паралимпийским комитетом России и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Фонд «Защитники Отечества» заботится о каждом ветеране, чтобы возвращение к мирной жизни проходило максимально комфортно. Мы продолжим эту работу вместе с партнерами. И пусть первые шаги в спорте не всегда приводят к победам, главное – это сила духа и мужество защитников», – подчеркнула Цивилева.