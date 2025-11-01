На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Всероссийские спортивные соревнования для ветеранов СВО пройдут в ноябре

Цивилева отметила эффективность занятий спортом в реабилитации ветеранов
true
true
true
close
Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В России в ноябре состоятся два крупных спортивных события всероссийского масштаба для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили участники круглого стола на тему «Реабилитация ветеранов СВО через спорт», организованного в рамках чемпионата «Абилимпикс».

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что занятия физкультурой и спортом – один из самых эффективных способов реабилитации и ресоциализации ветеранов с инвалидностью.

«Сегодня уже более 2500 ветеранов СВО регулярно занимаются спортом. Наша задача – создать для этого возможности на территории всей страны, в том числе в малых населенных пунктах», — сказала она.

Соревнования «Кубок Защитников Отечества», организуемые фондом совместно с Министерством спорта, Паралимпийским комитетом и региональными властями, проводятся с 2023 года. В 2025 году уже прошли четыре межрегиональных этапа, охвативших разные федеральные округа. В марте в Ханты-Мансийске состоялся первый Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Всего за год проведено около 100 официальных физкультурно-спортивных мероприятий для ветеранов СВО.

В рамках форума «Россия – спортивная держава» в Самаре с 4 по 7 ноября пройдут соревнования по плаванию. Более 100 ветеранов примут участие в заплывах на дистанции 50 метров вольным стилем. По словам организаторов, это позволит привлечь внимание к возможностям адаптивного спорта и популяризовать его среди ветеранов.

С 16 по 20 ноября в Калуге состоится Кубок по волейболу сидя. Этот игровой вид спорта активно развивается благодаря сотрудничеству фонда «Защитники Отечества» с Паралимпийским комитетом России и Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Фонд «Защитники Отечества» заботится о каждом ветеране, чтобы возвращение к мирной жизни проходило максимально комфортно. Мы продолжим эту работу вместе с партнерами. И пусть первые шаги в спорте не всегда приводят к победам, главное – это сила духа и мужество защитников», – подчеркнула Цивилева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами