На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РСТ: россияне смогут получать шенгенские мультивизы после их запрета

Эксперт Абасов: мультивизы хоть и станут редким исключением, но выдаваться будут
true
true
true
close
Kittyfly/Shutterstock/FOTODOM

Тотального запрета на выдачу шенгенских мультивиз россиянам не будет — просто они станут редким исключением, рассказал «Газете.Ru» эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов. Он отметил, что страны Евросоюза будут применять данную инициативу Брюсселя исходя из своих национальных интересов.

«Анализируя инициативу Европейского совета о прекращении выдачи шенгенских мультивиз для россиян, рекомендую обратить внимание на центральный тезис, который необходимо уяснить. Он заключается в самом статусе этого решения: это рекомендация для государств — участниц Шенгенского соглашения. На практике это означает, что каждая страна Шенгенской зоны будет применять данную инициативу исключительно сквозь призму своих национальных интересов. Условно говоря, такие государства, как Франция, Италия или Испания, чья экономика традиционно сильно зависит от туристического потока, теоретически могут сохранить возможность выдачи мультивиз. Однако важно понимать, что даже эти страны в текущих условиях делают это крайне неохотно, взвешивая каждое решение», — сказал Абасов.

Он пояснил, что единого для всех подхода не существует. Каждое консульство руководствуется собственным регламентом — как в части требований к пакету документов, так и в процессе принятия финального решения о выдаче визы и определении ее срока действия.

«Именно это отсутствие жесткой унификации оставляет пространство для маневра. Все это дает нам основания полагать, что мультивизы хоть и станут редким исключением, все же останутся в поле возможностей для заявителей, которые смогут предоставить веские основания, безупречную визовую историю и солидные финансовые гарантии. Таким образом, речь идет не о тотальном запрете, а о переходе к эпохе индивидуального, крайне строгого подхода», — констатировал Абасов.

7 ноября Брюссель запретил выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь гражданам РФ необходимо подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз.

Полученные до введения запрета мультивизы пока будут действовать.

Ранее в Германии отреагировали на требование ЕК запретить выдачу виз россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами